A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري :



طلب الرئيس سعد الحريري من مستشاره للشؤون الروسية السيد جورج شعبان، التواصل مع المسؤولين الروس للوقوف على تفاصيل الاقتراحات التي أعلنتها موسكو، بخصوص اعادة النازحين السوريين من لبنان والاردن.



وقد اجتمع شعبان لهذه الغاية اليوم، الى الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الاوسط وافريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، واطلع منه على تفاصيل المقترحات المحددة التي اعلن عنها رئيس المركز الوطني لادارة شؤون الدفاع الروسي الفريق اول ميخائيل ميزينتسيف، 'حول تنظيم عودة النازحين الى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب”.



ونقل شعبان الى بوغدانوف ترحيب الرئيس الحريري بأي جهد تقوم به موسكو، يؤدي الى 'وضع خطة مشتركة لعودة النازحين ، وبخاصة عودة النازحين من لبنان والاردن، 'وتشكيل مجموعة عمل مشتركة خاصة بذلك، وفقا لما ورد في الإعلان الروسي .



وأكد شعبان لبوغدانوف ان الرئيس الحريري يعول على هذه الخطوة، التي من شأنها أن تؤسس لمعالجة ازمة النازحين في لبنان وتضع حداً لمعاناتهم الانسانية، وارتداداتها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على اليلدان المضيفة وقي مقدمتها لبنان.



ومن المقرر ان تستكمل في ضؤ هذا الاجتماع ، آليات التواصل عبر الجهات اللبنانية الرسمية، مع الطرف الروسي للتنسيق بشأن الخطوات المقبلة. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر