أصدر جيش العدو الإسرائيلي "قراراً حيائياً" يلزم المجندات باتباع سلوك محدد في لباسهن وتصرفاتهن أثناء الخدمة العسكرية.



وبحسب "روسيا اليوم"، يمنع القرار تفصيلياً المجندات الإسرائيليات من ارتداء القمصان البيض أو نزع حمالات الصدر. وينص القرار أيضاً على منع التدخين بالقرب من المجندين الشباب. ويكمن السبب في منع عامل "إغراء النساء" من إغاظة الجنود المتدينين في الجيش.



وفي ردها على القرار، صرحت "شبكة نساء إسرائيل" بأنّ القرار العسكري اتخذ بعد ازدياد ملحوظ في أعداد الجنود "المتشدّدين دينياً" داخل مؤسسة الجيش.



كما يستغرب مراقبون بشدة من القرار المتعلق بحمالات الصدر، إذ تُمنع المجندات من خلعها حتى عند الاستعداد للنوم. وأضافت الشبكة أنّ العديد من القادة العلمانيين في الجيش يؤيدون هذه القرارات أيضاً، وليس فقط المتدينين منهم.



ويلاحظ في السنوات الأخيرة، ازدياد أعداد المجندات النساء مع ارتفاع متواز في عدد المجندين المتدينين في الجيش. في حين، تحاول مؤسسات دينية في "إسرائيل" طرح مشاريع قرارات مشابهة على أعضاء الكنيست، الأمر الذي قد يزيد من الإشكاليات الراهنة بين المجندات وزملائهن، المتشدّدين دينياً.