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عزالدين ترعى حفل تكريم الطلاب الناجحين في الضهيرة الحدودية
 
 
 
 
 
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٢١ تموز ٢٠١٨
 
رعت الوزيرة في حكومة تصريف الاعمال عناية عزالدين الحفل التكريمي الذي نظمته بلدية الضهيرة الحدودية للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية والجامعية.

وحضر حفل الافتتاح راعي ابرشية علما الشعب المارونية مارون غفري ومدير عام ادارة خصر التبغ والتنباك اللبنانية المهندس ناصيف سقلاوي ممثلا بعبدالله البردان وحشد من الطلاب الناجحين من البلدة والقرى المجاورة.

والقى نائب رئيس البلدية الشيخ ناجي السويد كلمة بالمناسبة رحب خلالها بالوزيرة عزالدين والطلاب وذويهم ثم تحدثت عزالدين عن دور المنطقة الحدودية في الصمود والتصدي للعدو وتمسك الاهالي بارضهم وأعمالهم وباركت للطلاب نجاحهم متمنية ان تكلل مسيرة كل منهم بالفوز والنجاح

جرى بعدها توزيع شهادات التقدير على الطلاب المكرمين
المصدر : المستقبل
 
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