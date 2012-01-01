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لندن تحكم على صانع قنابل "طالبان" بالسجن مدى الحياة
 
 
 
 
 
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٢١ تموز ٢٠١٨
 
أصدرت محكمة أولد بيلي في العاصمة البريطانية لندن، حكماً بالسجن مدى الحياة بحد أدنى 40 عاماً، على بريطاني صنع قنابل لحركة "طالبان" في أفغانستان، وتآمر لتنفيذ هجوم قرب البرلمان.

واعتقلت الشرطة خالد علي (28 عاماً)، وبحوزته ثلاثة سكاكين في نيسان 2017.

وقالت هيئة الادعاء الملكي إن علي كان يعتزم قتل ضابط شرطة، أو فرد في القوات المسلحة، أو حتى نائب في البرلمان.

وقبل خمسة أيام من اعتقاله زار علي أهدافه المحتملة، بما يشمل جسر وستمنستر، ومبنى البرلمان.

وأضاف الادعاء في بيان له أن بصماته طابقت تلك التي عثر عليها على مكونات لصنع قنابل ضبطت في أفغانستان في 2012، وكانت في قاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي.

وقالت سو هيمينغ من خدمة الادعاء الملكي "خطط خالد علي لتنفيذ هجوم عنيف بالسكين في لندن، كان من الممكن أن يصيب الكثير من الناس ويعرض حياتهم للخطر".

يأتي الحكم بعد أقل من يومين من إدانة ذات المحكمة (محكمة أولد بيلي) بريطانيا يدعى نعيم الرحمن (20 عاماً) يوم الأربعاء بالتخطيط لقتل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وبالإعداد لارتكاب أعمال إرهابية.
 
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