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شربل: الوضع الاقتصادي في خطر
 
 
 
 
 
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٢١ تموز ٢٠١٨
 
اشار الوزير السابق ​مروان شربل ​الى ان كل يوم يمرّ من دون تشكيل حكومة نخسره، فالشباب يهاجرون والوضع الاقتصادي في خطر وهناك عمليات صرف جماعي من بعض الوظائف.

ولفت شربل في حديث اذاعي، الى انه يخاف ان تتألف الحكومة على اساس 14 و​ 8 آذار ​، واوضح ان الصراع اليوم بين ​ ايران ​ و​ السعودية ​ في قضية تاليف الحكومة، موضحا ان حزب الله وضع فيتو على بعض الحقائب التي قد تُعطى للقوات اللبنانية، اما السعودية فوضعت فيتو على حزب الله يمنع تسلمه حقائب غير التي كان يستلمها سابقاً.

ورحب شربل بتشريع زراعة الحشيشة، موضحا انه قد وعد اهالي البقاع بقوننة الحشيشة لحاجتها الطبية حين كان على راس وزارة الداخلية
المصدر : المستقبل
 
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