A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تفقد رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير أعمال رش المبيدات الحشرية في طرابلس التي تنفذ بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري بتكلفة تصل إلى 130 مليون ليرة.



وعقد اجتماع في بلدية طرابلس حضره الى اللواء خير، بعض اعضاء المجلس البلدي ورئيسة مصلحة الهندسة.



وقيم المجتمعون المرحلة الأولى من المشروع التي انهت اعمالا في منطقة باب التبانة، واعطت نتائج باهرة، على ان تستكمل المراحل المتبقية في الأيام المقبلة لتغطي كافة المناطق في طرابلس.



واصدر المجتمعون بيانًا عدد انجازات المرحلة الاولى التي شملت 'رش ملاجئ المباني المليئة بالمياه الراكدة للقضاء على يرقات وبيوض البرغش، ورش النفايات في جميع الأماكن التي تتواجد فيها الحشرات، رش الأشجار للقضاء على جميع الحشرات والأمراض المنتشرة فيها، مكافحة الجرذان من طريق توزيع سموم للقضاء عليها”، ولفت البيان الى 'ان الأدوية الحشرية المستعملة هي ادوية متخصصة، اي لكل حشرة دواء خاص بها، وسوف تتابع الحملة أعمالها في باقي المناطق في مدينة طرابلس بالهمة والوتيرة نفسها، باشراف ومتابعة اللواء خير مع رئيس البلدية احمد قمرالدين، رئيس لجنة البيئة نورالايوبي، رئيس لجنة الصحة عبد الحميد كريمة وأعضاء المجلس البلدي”.



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