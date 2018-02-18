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أوجيرو: صيانة في مركز خدمة الزبائن 1515
 
 
 
 
 
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٢١ تموز ٢٠١٨
 
أعلنت هيئة 'أوجيرو” أن 'فرق الصيانة التابعة لها تجري الصيانة الدورية على مركز خدمة الزبائن 1515، وبناء عليه سيتوقف المركز عن تلقي الاتصالات إلى حين الانتهاء من الصيانة”.

ودعت الهيئة، في بيان، جميع المشتركين إلى 'التواصل عبر رابط الموقع الإلكتروني
www.ogero.gov.lb
أو على التطبيق الالكتروني MYOGERO”.
المصدر : المستقبل
 
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