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انتقادات ترامب لقوة العملة يؤثر سلبا على الدولار الاميركي
 
 
 
 
 
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٢٠ تموز ٢٠١٨
 
هبط الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة مع انتقاد الرئيس دونالد ترامب مجددا قوة العملة الأميركية.

وصعدت عوائد السندات الحكومية الأميركية مع تكرار ترامب انتقاداته التي وجهها يوم الخميس لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادة أسعار الفائدة قائلا إنها تحرم الولايات المتحدة من "ميزة تنافسية كبيرة".

واشتكى أيضا من قوة الدولار واتهم الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بعملتيهما.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.8 بالمئة إلى 94.389 وهو أدنى مستوى في أربعة أيام.

وصعد اليورو 0.7 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 1.1722 دولارا.

وأمام العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.8 بالمئة إلى 111.57 ين وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.
 
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