اعلن وزير الدفاع الاسرائيلى افيغدور ليبرمان مساء الجمعة ان اسرائيل سترد "بقساوة اكثر بكثير" اذا واصلت حماس اطلاق القذائف من قطاع غزة.



واوضح الوزير في بيان بعد اطلاق ثلاث قذائف من قطاع غزة، تم اعتراض اثنتين منها مساء الجمعة، انه "اذا واصلت حماس اطلاق قذائفها فإن رد فعل اسرائيل سيكون اكثر قساوة بكثير مما يعتقدون (قادة حماس)".