اعلن الجيش الاسرائيلي الجمعة مقتل أحد جنوده في اطلاق نار فلسطيني على الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة، في تطور يزيد المخاوف من اندلاع مواجهة جديدة بين الدولة العبرية وحركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر.