A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن التعاون بين بلاده وروسيا "أكبر من عملية شراء النفط مقابل البضائع، إنه أبعد من ذلك بكثير، إنه تعاون تام يشمل مجالات التجارة والطاقة"، بحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية.



وأكد وزير الخارجية الإيراني على أهمية العلاقات مع أوروبا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مضيفا: "بغض النظر عن الالتزامات السياسية الأوروبية حول تمسكهم بالاتفاق النووي، على الأوروبيين أن يقدموا خطوات عملية".



وقال: "لا يجب أن يكتفي الأوروبيون بإظهار بيان أو التعبير عن رأيهم حول المسألة؛ نحتاج إلى حلول عملية منهم حول الشؤون البنكية والشحن والنقل والاستثمار والطاقة والمؤسسات الصغيرة والكبيرة".





ودعا وزير الخارجية الإيراني الأوروبيين إلى "مواجهة مسألة انسحاب بعض الشركات الأوروبية تحت الضغط الأمريكي من إيران، إن كانوا يريدون للاتفاق النووي أن يستمر ويجب أن نشهد نشاطهم الاقتصادي على صعيد البنوك والتجارة".



بدوره، أشار السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان، في تصريحات نقلتها وكالة فارس للأنباء، إلى استمرار إيران وروسيا في العمل على اعتماد عملتيمها الريال والروبل في عمليات التبادل التجاري بينهما، مضيفا: "نعمل بنشاط في هذا الاتجاه، وهذا العمل مستمر منذ فترة طويلة، ولن يتوقف".



وتوقع جاغاريان أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على كافة قطاعات التعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أن موسكو تنوي صياغة ووضع التدابير اللازمة لحماية شركاتها من تأثير هذه العقوبات. المصدر : cnn لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر