رأى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أنه يجب على لبنان السعي الى عقد اتفاق مع سوريا يسمح للمصدرين اللبنانيين بالوصول الى أسواق أوسع في الشرق الأوسط من خلال الحدود السورية - الأردنية بعدما استعادت دمشق السيطرة على معبر نصيب الحدودي.



وفي حديث خاص لوكالة "رويترز"، اعتبر خوري أنه من المهم أن يتمكن اللبناني من جديد بتصدير منتجاته الى الخارج عبر سوريا، واصفاً معبر نصيب الحدودي بـ"الشريان الحيوي" للإقتصاد اللبناني.



وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الصادرات اللبنانية انخفضت بنسبة 35 بالمئة بعد اندلاع الحرب في سوريا.