استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي الذي اعتبر اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي والذي كرس الدولة الأحادية العنصرية، محذرة من تداعيات هذا القرار على حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول المجاورة، إضافة إلى ما يشكله من خطر تهجير على ما تبقى من فلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ورأت الخارجية في بيانها أن "إسرائيل تثبت رفضها لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مكرسة وجهها الحقيقي الرافض لأي تنوع"، قائلة : "لبنان سيبقى يواجه هذه الاشكال الاحادية ويرفض نماذجها كونها تشجع التطرف وتغذي الإرهاب وكونه نموذجاً للتعدّد والقبول بالآخر، يشجع التسامح ويغذي السلام".