الجمعة في ٢٠ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 08:51 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الخارجية تحذر من تداعيات قرار الكنيست على حق العودة للاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول المجاورة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٠ تموز ٢٠١٨
 
استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي الذي اعتبر اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي والذي كرس الدولة الأحادية العنصرية، محذرة من تداعيات هذا القرار على حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول المجاورة، إضافة إلى ما يشكله من خطر تهجير على ما تبقى من فلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأت الخارجية في بيانها أن "إسرائيل تثبت رفضها لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مكرسة وجهها الحقيقي الرافض لأي تنوع"، قائلة : "لبنان سيبقى يواجه هذه الاشكال الاحادية ويرفض نماذجها كونها تشجع التطرف وتغذي الإرهاب وكونه نموذجاً للتعدّد والقبول بالآخر، يشجع التسامح ويغذي السلام".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٠ تموز ٢٠١٨ - الشامسي استقبل البخاري ونوّاب تيار "المستقبل" »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - مبادرة متوقّعة من عون لا تكسر باسيل لكنها تُطلق »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - الفرزلي: مجلس النواب ينتظر تشكيل الحكومة لإصدار قانون »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - وزير الدفاع كرم إعلاميين : للمساعدة في مكافحة الفساد »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - الحريري: تشكيل الحكومة بات قريبا.. وتطبيق مقررات مؤتمر »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - دريان: قانون الدولة القومية اليهودية ستكون له تداعيات »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - الحريري التقى نظيره الإسباني: أتطلع قدما لتطوير »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - الراعي: لنحمل قرار الدفاع عن الحق والعدل ونعلي الصوت »