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الجمعة في ٢٠ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
06:14 م
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جرحى في المانيا إثر اعتداء بسلاح أبيض داخل حافلة
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٢٠ تموز ٢٠١٨
نقلت وسائل إعلام المانية عن الشرطة وشهود، أن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح عصر الجمعة في شمال المانيا، بعد أن هاجم رجل بسلاح أبيض ركاب حافلة بشكل عشوائي.
وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح في الحافلة في مدينة لوبيك في شمال المانيا، من دون أن يوضح عددهم ولا خطورة إصاباتهم.
وأوضح المصدر نفسه أنه لم يسقط أي قتيل في الهجوم.
وأفادت صحيفة "لوبيكر ناخريتشن" المحلية أن شخصين أصيبا بجروح بالغة و12 آخرين بجروح طفيفة. ونقلت وسائل الاعلام ايضا ان المهاجم الذي لم تعرف دوافعه، اعتقل.
المصدر :
afp
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