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الجمعة في ٢٠ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:06 م
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لبنان
الحريري اجرى اتصالاً بالرئيس البرازيلي
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٢٠ تموز ٢٠١٨
اجرى الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس البرازيلي ميشال تامر بحثا خلاله تطوير العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
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