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الحريري اجرى اتصالاً بالرئيس البرازيلي
 
 
 
 
 
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٢٠ تموز ٢٠١٨
 
اجرى الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس البرازيلي ميشال تامر بحثا خلاله تطوير العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
 
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