الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان مبادرة متوقّعة من عون لا تكسر باسيل لكنها تُطلق الحكومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال السبب الأساسي للتأخير الحاصل على مستوى تأليف الحكومة هو انتظار تطورات المنطقة ولصالح مَن سترسو نتائجها، مع العلم ان تغييراً جذرياً يلوح في الأفق وكيفما تتجه الدول المحيطة فإن لبنان سيتجه معها.

حسابات أميركا وروسيا

وقد توقّف مصدر ديبلوماسي عند الحاسبات الروسية – الأميركية التي ظهر منها حتى الآن سحب ورقة الحرب السنّية – الشيعية في المنطقة، الى جانب البحث من جديد في الخريطة الإقليمية. وقد تجلى ذلك من خلال ضغط موسكو على دمشق من أجل إرسال "فرقة النمر" الى الحدود السورية – اللبنانية لتحلّ مكان الهجانة وذلك بسبب الإشتباك الروسي مع ايران وبالتالي مع "حزب الله".

واعتبر المصدر انه انطلاقاً من هذا الواقع فإن لم تولد الحكومة اللبنانية خلال أسبوع فإنها ستتأخّر الى ما بعد تشرين الأول بانتظار نتائج المفاوضات حول المنطقة.

بدء العرقلة

على المستوى المحلي، اشار مرجع مطلع على مجريات التأليف أن التضييق على الرئيس المكلف سعد الحريري ليس وليد الأيام الأخيرة، بل إن العرقلة كانت متوقّعة أولاً من عدم تسمية "حزب الله"، وثانياً إحياء ما يسمى المعارضة السنّية.

واعتبر المرجع انه من حيث المبدأ، لا خيار سوى تكليف الحريري كونه الأقوى على الساحة السنّية، وأي سعيَ لتسمية أي شخصية سنّية أخرى سينسحب على رئيس مجلس النواب وايضاً رئيس الجمهورية كونهما الأكثر تمثيلاً في طائفتيهما لذا كان الهدف السعي الى محاصرة الحريري فحين يتولى الحكومة يكون منهكاً ومتعباً.

المستويات الثلاثة

ولكن بحسب المرجع، الحريري بات اليوم محصّناً على ثلاثة مستويات:

- رافعة مسيحية من خلال تعزيز علاقته مع "القوات".

- دعم درزي يأتي من الحزب "التقدمي الإشتراكي".

- سند شيعي يتمثّل بدعم من الرئيس نبيه بري الذي نقل عنه أن لا حكومة دون الحريري ولا مجال لإضعافه.

الضعف مرفوض

وبالتالي بعد عودة الحريري من لندن مطلع الأسبوع المقبل سيكون متماسكاً ومتمسّكاً بتأليف حكومة بفريق عمل متجانس، إذ أنه يدرك ان أي ضعف في التأليف سينعكس ضعفاً في الأداء الحكومي ككل.

مبادرة من عون

وإذ أكد المرجع ان الحريري لا يشعر بابتزاز ويقلّل من أهمية محاولة حشره بالمهل وتأليف حكومة أكثرية، أشار الى أن هذا الواقع تدركه ايضاً دوائر القصر الجمهوري حيث الرئيس عون بات مستعجلاً على ولادة الحكومة التي سيبدأ معها عهده فعلياً، لذلك فإنه سيسعى مع الوزير جبران باسيل من أجل التخفيف من شروطه دون كسر إرادته أو ليّ ذراعه.

الصيغة الأولى

وكشف المرجع أن الحريري يعتبر أن الطابة ليست في ملعبه، وهو سيبقى متمسّكاً بالصيغة الأولى التي كان قد طرحها على عون وإن كان لا بدّ من تعديلات فإنها ستبقى في إطار ضيّق جداً، وبالتالي توقّع المرجع أن يصدر الدخان الأبيض من القصر الجمهوري إنطلاقاً من مبادرة ما سيُطلقها عون من داخل "بيته" أولاً، خصوصاً وأنه يخشى من الإطاحة بكل الإنجازات التي تحقّقت حتى اليوم من تشكيلات وتعيينات وقوانين... وصولاً الى إصلاحات وتطبيق نتائج مؤتمر "سيدر.

المصدر : أخبار اليوم لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر