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الجمعة في ٢٠ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
06:14 م
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روسيا: 1.7 مليون سوري سيتمكنون من العودة لمناطقهم قريبا
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٢٠ تموز ٢٠١٨
قالت وزارة الدفاع الروسية إن نحو 1.7 مليون سوري سيتمكنون من العودة لمناطقهم قريباً، مشيرة إلى إرسالها مقترحات مفصلة لأميركا بشأن عودة اللاجئين السوريين.
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