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الذهب يرتفع مع تداول الدولار دون أعلى مستوى في عام
 
 
 
 
 
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٢٠ تموز ٢٠١٨
 
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة بعد أن بلغت أدنى مستوى في عام الجلسة السابقة، وذلك مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في سنة.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1224.55 دولار للأونصة. وفي الجلسة السابقة، نزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى منذ تموز من العام الماضي عند 1211.08 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.03 % إلى 95.123 بعد أن عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قلقه من قوة العملة وزيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 % إلى 15.41 دولار للأونصة، بينما انخفضت بنحو 2.5 % منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاديوم أكثر من اثنين بالمئة إلى 889 دولاراً للأونصة. ويتجه المعدن إلى الهبوط بنحو خمسة بالمئة هذا الأسبوع. وارتفع البلاتين 0.9 % إلى 811.80 دولار للأونصة.
المصدر : reuters
 
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