اشار نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ الى إن العمل لأخذ قرار لتشريع زراعة الحشيشة في منطقة ​بعلبك الهرمل​ يدل وكأن هناك توجه دولي بأن زراعة الحشيشة أمر مسموح وقد يكون لها فوائد إيجابية، وحصر هذه الزراعة لغايات طبية صحية واستشفائية.



اضاف الفرزلي لـ"سبوتنيك": "منطقة بعلبك-الهرمل تعاني وهي بحاجة إلى زراعات من هذا النوع لكي تؤمن مدخول للمواطنين ليستطيعوا أن يعيشوا ويربوا عائلاتهم ويظلوا متجذرين بالأرض، هجرة الشباب من المنطقة إلى المدينة سببت مشاكل كبيرة، من هنا كانت الفكرة انه لطالما زراعة الحشيشة مسموحة دولياً فلتكن مسموحة بالأغراض الذي ذكرها دولة رئيس مجلس النواب، وسيكون لها بطريقة أو بأخرى دفع ومردود إيجابي على ​الاقتصاد اللبناني​".



اضاف قائلا إن "مجلس النواب ينتظر ​تشكيل الحكومة​ لإصدار قانون التشريع، لا شك أن التأخير أمر مضر وغير مستحب".