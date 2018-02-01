الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري: تشكيل الحكومة بات قريبا.. وتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" يحفّز النمو A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اكد الرئيس المكلف سعد الحريري ان تشكيل الحكومة بات قريبا، وشدد على أهمية احترام التوافق بين معظم المكونات والأحزاب بسبب التنوع والتعددية في لبنان، وقال:لا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة اكثرية وأقلية، و قد جربنا هذا الامر في الماضي ولم ننجح، لذا فالتوافق هو الحل الوحيد في البلد.



كلام الرئيس الحريري جاء خلال لقائه صباح اليوم عددا من الطلاب اللبنانيين في جامعة IE لادارة الاعمال في مدريد، وقد تحدث امامهم عن أهمية الإنجاز الذي حققه لبنان في مؤتمر "سيدر" داعيا إياهم الى الايمان ببلدهم والعمل على تعزيز الاستقرار والنمو والازهار فيه .



وقال الرئيس الحريري: ان دوري كرئيس مكلف هو ان اجمع مختلف الأطراف، على الرغم من كل الخلافات السياسية الموجودة والتي يجب علينا ان نضعها جانباً، ونركز عملنا على النهوض بالبلد و تطوير مختلف القطاعات .واذا عدنا الى الماضي القريب نرى انه عندما نضع خلافاتنا جانباً، ننجح في تحقيق العديد من الإنجازات التي تخدم مصلحة لبنان والمواطنين، ولكن لا يمكننا ان ننجح في هذا الامر الا اذا بدانا بمحاربة الفساد فعليا ، و هذا امر مهم جدا.



ولفت الرئيس الحريري الى ان الشروع بتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" من شانها ان تحفّز النمو وتنشط الوضع الاقتصادي، الامر الذي سينعكس على الاستقرار في لبنان، والهدف الرئيسي من المؤتمر بالنسبة لنا هو النهوض بالاقتصاد و القيام بمشاريع جديدة للبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات.



كذلك تطرق الرئيس المكلّف خلال اجابته على أسئلة الطلاب الى مسالة النازحين السوريين في لبنان فقال: ان وجود مليون ونصف نازح هو امر منهك لبلدنا، لكن وجودهم ليس السبب الوحيد لمعاناتنا اليوم، فَلَو استثمرنا قبل سنوات بقطاعات النقل والتكنولوجيا والصحة والتربية، لكنا وفّرنا على انفسنا الكثير مما نشهده الان.



وفي الختام خاطب الرئيس الحريري الطلاب قائلا: كما آمن والدي بلبنان، آمنت أنا أيضاً به، وعليكم انتم أيضا ان ترسخوا ايمانكم بهذا البلد الذي هو بحاجة ماسة الى كل فرد منكم، فانتم الثروة الحقيقية له والتي من شانها تعزيز استقراره .فاللبنانيون متميزون وناجحون أينما حلوا، وانا ادعوكم الى العودة الى لبنان خاصة وان مؤتمر "سيدر" سيخلق حوالي مئة الف وظيفة جديدة سنويا. انتم تملكون الأفكار ونحن علينا العمل على تامين الركائز اللازمة لكم لتتمكنوا من تحقيق مشاريعكم.

وفي ختام اللقاء صافح الرئيس الحريري الطلاب والتقط معهم الصور التذكارية.



لقاء الرئيس التنفيذي للجامعة

وكان الرئيس الحريري قد استهل زيارته الى جامعة "IE" حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للجامعة سانتياغو اينيغيز وعقد معه اجتماعا حضره الوزير غطاس خوري وسفيرة لبنان في اسبانيا هالا كيروز ومدراء وعمداء عدد من الكليات التابعة للجامعة، والمسوولين عن قسم الشركات الناشئة و ريادة الاعمال .واطلع الرئيس الحريري من القيميين على الجامعة على شرح مفصل عن الدور الريادي الذي تلعبه مختلف الكليات في ريادة الاعمال وانشاء جيل جديد من الشباب بامكانه مواجهة مختلف التحديات.

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