كرم وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، مديري الأخبار والبرامج السياسية في المحطات التلفزيونية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين.



وألقى الصراف، خلال اللقاء، كلمة أشاد فيها ب"دور وسائل الإعلام في تثقيف الناس وتوعية المجتمع وتكوين توجهات فكرية وسياسية وفتح آفاق تفكير جديدة للرأي العام".



ودعا الإعلاميين إلى إكمال مسيرة تطوير الدولة وبنائها والمساعدة في مكافحة الفساد وترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي وانعاش السياحة والنهوض بالاقتصاد.



في الختام، قدم الوزير الصراف دروعا تقديرية للاعلاميين عربون شكر وتقدير لمواكبتهم نشاطات وزارة الدفاع الوطني والجيش اللبناني.