الجمعة في ٢٠ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:12 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
وزير الدفاع كرم إعلاميين : للمساعدة في مكافحة الفساد
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٠ تموز ٢٠١٨
 
كرم وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف، مديري الأخبار والبرامج السياسية في المحطات التلفزيونية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين.

وألقى الصراف، خلال اللقاء، كلمة أشاد فيها ب"دور وسائل الإعلام في تثقيف الناس وتوعية المجتمع وتكوين توجهات فكرية وسياسية وفتح آفاق تفكير جديدة للرأي العام".

ودعا الإعلاميين إلى إكمال مسيرة تطوير الدولة وبنائها والمساعدة في مكافحة الفساد وترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي وانعاش السياحة والنهوض بالاقتصاد.

في الختام، قدم الوزير الصراف دروعا تقديرية للاعلاميين عربون شكر وتقدير لمواكبتهم نشاطات وزارة الدفاع الوطني والجيش اللبناني.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٠ تموز ٢٠١٨ - مبادرة متوقّعة من عون لا تكسر باسيل لكنها تُطلق »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - الفرزلي: مجلس النواب ينتظر تشكيل الحكومة لإصدار قانون »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - الحريري: تشكيل الحكومة بات قريبا.. وتطبيق مقررات مؤتمر »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - دريان: قانون الدولة القومية اليهودية ستكون له تداعيات »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - الحريري التقى نظيره الإسباني: أتطلع قدما لتطوير »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - الراعي: لنحمل قرار الدفاع عن الحق والعدل ونعلي الصوت »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - عون: قرار الكنيست عدوان إسرائيلي جديد على الشعب »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - الاسمر: قانون يهودية اسرائيل نازي بدعم أميركي »