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الحريري التقى نظيره الإسباني: أتطلع قدما لتطوير علاقاتنا الثنائية
 
 
 
 
 
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٢٠ تموز ٢٠١٨
 
اجرى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري محادثات مع نظيره الاسباني بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون تناولت اخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان الرئيس الحريري قد وصل عند الساعة الواحدة بتوقيت مدريد الثانية بتوقيت بيروت الى مقر رئاسة الحكومة الاسبانية حيث كان نظيره الاسباني في استقباله عند المدخل الرئيسي للمقر، وعقدا اجتماعا ثنائيا استعرضا خلاله اخر المستجدات على الساحتين المحلية والاقليمية وسبل تطوير العلاقات بين البلدين ولا سيما الاقتصادية منها .

بعدها عقد اجتماع موسع حضره الوزير غطاس خوري ووزير الثقافة الاسباني خوسيه غيلاو وسفيرة لبنان في اسبانبا هالا كيروز وسفير اسبانيا في لبنان خوسيه ماريا فيري دي لا بينا وأعضاء الوفدين.

وكان الرئيس الحريري قد دون كلمة في سجل الشرف جاء فيها:اني أتطلع قدما لتطوير علاقاتنا الثنائية مع هذا البلد الجميل الذي لطالما ساعد لبنان في كل الأوقات التي مر بها. علينا ان نعمل معا من اجل مصلحة شعبينا . كما ان الشعب اللبناني وانا نشكر اسبانيا على جنودها الموجودين في لبنان في اطار قوات اليونفل الدولية وقد ساهموا في تامين السلام للبنان.
 
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