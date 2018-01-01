أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إن إقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي بقانون "الدولة القومية اليهودية"، هو عين الإرهاب والتطرف والعنصرية التي لن تدوم مهما طغى الطغاة واستكبروا وتجبروا وتعنتوا، ووصف قرار العدو الإسرائيلي بانه مشروع حرب جديدة ضد الفلسطينيين أولا والعرب والمسلمين جميعا وحتى المجتمع الدولي.



وقال في تصريح له:"ما يقوم به الكيان الصهيوني هو تحد جديد من نوعه وستظهر نتائجه ليس على فلسطين فقط بل على المنطقة اجمع وسيكون له تداعيات خطيرة.



ودعا المفتي دريان الدول العربية والإسلامية "الى الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه ما يتعرض له شعب فلسطين من إباده ومجازر واضطهاد وتهجير من أرضه العربية المحتلة".