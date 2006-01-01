الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم أرملة الشيشاني.. في قبضة الشرطة التركية! A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قالت الشرطة التركية انها "ألقت القبض على أرملة أبو عمر الشيشاني، أحد قادة تنظيم داعش الذي قتل منذ عامين، خلال عملية لمكافحة الإرهاب في اسطنبول الشهر الجاري".



وكان أبو عمر الشيشاني يوصف بأنه "وزير حرب" داعش وأحد المستشارين المقربين من زعيم التنظيم المتشدد أبو بكر البغدادي. وقتل الشيشاني، وهو من أصل جورجي، أثناء اشتباكات في مدينة الشرقاط جنوبي الموصل في العراق في تموز عام 2016.



وقالت الشرطة في بيان انها "ألقت القبض على الزوجة ضمن خمسة أشخاص اعتقلتهم في مداهمات متزامنة في اسطنبول ليلة الرابع من تموز استهدفت أشخاصا يعتقد أن لهم صلات بمناطق صراع ويسعون لتنفيذ هجمات".



وذكرت الشرطة أنها "اكتشفت أن المرأة هي أرملة الشيشاني عقب استجوابها لعدة أيام بعدما تبين أن جواز سفرها مزيف".



وأشارت الشرطة إلى أن "محكمة في اسطنبول أصدرت أمرا رسميا باحتجازها يوم 17 تموز".



أضافت أن "لديها ابنين من الشيشاني لكن مكانهما غير معلوم".



وولد الشيشاني في جورجيا عام 1986 عندما كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي وحارب في صفوف المقاتلين الشيشان ضد الجيش الروسي. وقال مسؤولون أمريكيون إنه انضم لجيش جورجيا عام 2006 بعد استقلالها وشارك في حربها القصيرة مع موسكو بعد عامين قبل أن يجري تسريحه لأسباب طبية.



وألقي القبض عليه في 2010 لحيازة أسلحة وقضى أكثر من عام في السجن قبل أن يغادر جورجيا عام 2012 إلى اسطنبول ثم إلى سوريا.



وفي عام 2013 قرر الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية وبايع البغدادي. وقبل مقتله كان ضمن أهم المتشددين المطلوبين بموجب برنامج أمريكي رصد ما يصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تساعد في التخلص منه. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر