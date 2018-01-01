رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "مصادقة الكنيست الاسرائيلي على ما يسمى "قانون القومية" هو عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وفي دولة مستقلة عاصمتها القدس، واستعادة كامل اراضيه".



وقال: "هذا القانون الذي يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعا أمام اليهود، هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق العودة للفلسطينيين، وفي مقدمها القرار رقم 194".



وكان عون استقبل في قصر بعبدا، وفدا من لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية برئاسة رئيسة اللجنة لطيفة اللقيس.



كذلك استقبل رئيس "ملتقى التأثير المدني" المهندس ايلي جبرايل مع وفد من اعضاء الملتقى.



والتقى، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، وفدا من المجلس الأعلى لكتاب العدل الفرنسيين ووفدا من مجلس كتاب العدل في لبنان.



كما التقى الرئيس عون النائب مصطفى حسين.

