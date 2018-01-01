A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال علق رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على قانون "يهودية إسرائيل"، وقال في تصريح، "مع إقرار "الكنيست" يوم أمس، وبدعم من رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وإدارته المتصهينة قانون "يهودية إسرائيل" تؤكد بذلك أنها دولة الفصل العنصري وتطيح بحقوق حوالى مليون ونصف المليون مما يسمى عرب إسرائيل الذين يمثلهم 13 نائبا في الكنيست اليهودي".



ووصف اسرائيل بـ"النازية بدعم الإدارة الأميركية"، معتبرا أنها "آخر حركة عنصرية في التاريخ البشري وآخر كيان فاشي وقومي يحمل إرث هتلر وموسوليني وفرنكو السيئو الذكر".





أضاف: "إن إيغال إسرائيل بالمضي في هذا المنحى العدواني الاستراتيجي مع استمرارها لاحتلال أرض فلسطين والجولان وجزء من الأرض اللبنانية يعني شيئا واحدا هو الاستمرار في توريط المنطقة وبدعم أميركي وغربي في المزيد من الحروب العدوانية والمزيد من الاستغلال ونهب خيرات وثروات الشعوب في ظل سكوت عربي ودولي مريب".



وتابع: "إننا في الاتحاد العمالي العام إذ ندين هذا القرار الجديد وقبله كل القرارات الصهيونية، فإننا نناشد الحركة النقابية العالمية ومنظمات الأمم المتحدة الحقوقية والإنسانية ومنظمة العمل الدولية والدول المحبة للسلام والمؤمنة بحقوق الإنسان، إدانة هذا السلوك العدواني والعنصري والإجرامي واتخاذ كل التدابير والإجراءات لوقف هذا العدوان المتمادي على شعب فلسطين وشعوب المنطقة ودعم شعب فلسطين لإقامة دولته المستقلة على كامل تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف".



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