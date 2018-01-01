الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان تكريس تمثال لمار الياس في ضهور الشوير.. بو صعب: مرحلة مبدئية سيليها مشاريع لتشكيل محمية يتوافد اليها المؤمنون A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال كرس المطران كميل زيدان تمثالا لمار الياس في ضهور الشوير في حضور النائب الياس بو صعب، رئيس بلدية الشوير وعين السنديانة المهندس حبيب مجاعص، المديرة العامة لدار الصياد السيدة الهام سعيد فريحة لفيف من الكهنة من الرهبنة اللبنانية المريمية وفاعليات المنطقة والاهالي. وكان الياس سركيس حفيد الهام سعيد فريحه قد قدم التمثال الذي تخطى حجمه الخمسة عشر مترا مع القاعدة حيث وضع عند مدخل دير مار الياس.



بو صعب

وتحدث النائب بو صعب بالمناسبة، وقال: "إنها المرة الاولى التي يوضع فيها تمثال لمار الياس في البلدة، وهذه مرحلة مبدئية سيليها مشاريع عدة ستحصل حول الديرين ليصبح محمية يتوافد اليها المؤمنون مما يعزز التطور والازدهار للمنطقة ومنها مغارة لمار الياس كان قد اشار إليها المطران زيدان خلال التكريس".



أضاف: "إن القرار اتخذ حين قدم احدهم درب الصليب وهي عبارة عن عشرة مراحل ستنفذ في المكان، وكان السيد سركيس حاضرا للتعرف على المنطقة واعرب حينها عن رغبته بانجاز التمثال وعن محبته للبلدة والدير".



وشكر "السيدة فريحة صاحبة الايادي البيضاء على تنفيذ هذا العمل المميز ورئيس البلدية والاعضاء وكل من ساهم في الانجاز، لافتا إلى أنه ب "الارادة تتحقق كل الاعمال".



فريحة

وكانت كلمة لفريحة رحبت فيها بالحضور، شاكرة النائب بو صعب والبلدية على جهودهم الحثيثة. بعدها اخبرت الحاضرين بقصتها مع مار الياس حين طلب منها حفيدها الياس سركيس تنفيذ النصب ليوضع في البلدة، مشبهة مراحل التنفيذ بالخبز المعجون ببركة اليدين بحيث تكاملت المراحل وبدأ التنفيذ بالتعاون مع النائب بو صعب والسيد سليم صوايا.



وأشارت إلى أنه "الاهم في هذا الحدث الحضور الكبير للمؤمنين الذين اتوا للتبرك بشفاعة مار الياس"، طالبة شفاعته "ليحفظ ضهور الشوير واهلها والجوار بمزيد من التقدم والنجاح"، موصية حفيدها ب "التحلي بصفات الانسانية والتواضع لانها الصفات الاسمى والاهم في حياة كل إنسان".



وكانت بلدية الشوير وعين السنديانة قد نظمت مسيرة شموع بالمناسبة، انطلقت من ساحة ضهور الشوير باتجاه الدير شارك فيها عدد كبير من اهالي البلدة والبلدات المجاورة، حيث قدم رئيس البلدية حبيب مجاعص درعا للسيد سركيس عربون شكر وتقدير لتقديمه النصب. وقد تخلل الاحتفال عشاء قروي. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر