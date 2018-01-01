الجمعة في ٢٠ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:26 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
ميقاتي: نحن ضد أيّ محاولة لفرض شروط على الرئيس الحريري
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٠ تموز ٢٠١٨
 
أكد الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة "الجمهورية" أنه ضد أيّ محاولة لفرض شروطٍ على الرئيس المكلف

ورأى أن كلّ تأخير في التشكيل يدفع ثمنَه البلد من استقراره واقتصاده

وقال "نحن مع العجَلة ولكنّنا ضد أيّ محاولة لفرض شروطٍ على الرئيس المكلف أو محاولة تثبيت أعراف جديدة في التأليف، فالدستور واضح" وأضاف أن المطلوب، من أجل التوصّل الى حلّ، هو العودة الى "اتفاق الطائف"

وتابع "ليست المرّةَ الأولى التي يستغرق فيها تشكيل الحكومة وقتاً، عِلماً أنّنا لا نزال ضِمن المهلة المقبولة للتأليف، لكن المطلوب هو كسرُ حلقة المراوحة وتسهيل مهمّة الرئيس سعد الحريري"

وأبدى ميقاتي خشيته أن يكون هناك أيضاً سجال ونقاش في شأن البيان الوزاري للحكومة العتيدة. معتبرًا أن من شأن هذا المنحى إدخال لبنان مجدّداً في نزاعات لا طائل له منها أبداً.

وثمِّن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في تسهيل مهمة الرئيس المكلف، معتبرًا أنّ مِن مصلحة جميع الأطراف بما فيها الفريق التابع لرئيس الجمهورية الإسراع في تأليف الحكومة.
المصدر : الجمهورية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٠ تموز ٢٠١٨ - الاسمر: قانون يهودية اسرائيل نازي بدعم أميركي »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - نقابة أصحاب مكاتب السفر: لن تنال الشائعات من قطاعي »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - نقابة مالكي الشاحنات: للمشاركة في حراك نقابات النقل »
٢٠ تموز ٢٠١٨ - مصادر "بيت الوسط": الاتصالات لتسهيل ولادة الحكومة »
١٩ تموز ٢٠١٨ - الحريري في مدريد بزيارة عمل »
١٩ تموز ٢٠١٨ - الراعي زار المجلس الاقتصادي: يماطلون في تأليف الحكومة »
١٩ تموز ٢٠١٨ - جريصاتي التقى وفد مجلس كتاب العدل الفرنسي »
١٩ تموز ٢٠١٨ - هل يدعم شبيب رياضة "كرة القدم"؟ »