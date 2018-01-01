العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
الاسمر: قانون يهودية اسرائيل نازي بدعم أميركي
في المرتبتين الثانية والرابعة حلّت دولتان عربيتان.. هذه أفضل شركات الطيران لعام 2018
جريصاتي: لا حل لهذه العقدة الا عند جبران
"لن تمر المؤامرة"... اليوم
ميقاتي: نحن ضد أيّ محاولة لفرض شروط على الرئيس الحريري
تكريس تمثال لمار الياس في ضهور الشوير.. بو صعب: مرحلة مبدئية سيليها مشاريع لتشكيل محمية يتوافد اليها المؤمنون
نقابة أصحاب مكاتب السفر: لن تنال الشائعات من قطاعي السياحة والطيران
نقابة مالكي الشاحنات: للمشاركة في حراك نقابات النقل البري
نيمار يحسم إشاعات رحيله عن باريس سان جيرمان
ضُبط بحوزته 100 ألف يورو مزورة في مطار بيروت!
ارتفاع بسيط في درجات الحرارة غدا
الاحرار: نضم صوتنا للاصوات المنادية بوضع حد للعقبات التي تعترض ولادة الحكومة
"نيويورك تايمز": خطر الإبادة يتهدّد أشجار الأرز في لبنان!
انتحار طفل سعودي.. ووالده: هذا ما كان يشاهده!
في البقاع.. اعتدوا عليه وسرقوا سيارته!
العلماء يكتشفون.. هذا أقدم لون في العالم!
الجيش اليمني يحاصر ميليشيات الحوثي في معقلها بصعدا
كرم: لقاء جعجع – باسيل غير مطروح من دون شروط إيجابية
سامي فتفت: لا حكومة من دون الحريري ولا مهلة دستورية أمامه
قانون القومية الإسرائيلي... ماذا بقي للفلسطينيين؟
مصادر "بيت الوسط": الاتصالات لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة ليست في إجازة
«النكبة» الكبرى!
المحكمة الدولية تختم اللوائح و"تقول كلمتها" قريباً
اليماني: وجهنا رسالة إلى لبنان حول تدخلات حزب الله باليمن وننتظر الرد
الخصوصية المسيحية - الدرزية أكبر من توزيع حقائب
محفوض: الحريري هو الوحيد المخول تشكيل الحكومة.. ونلمس خيوط مؤامرة عليه
اليونيسف تحذر: حياة الأطفال السوريين في خطر
فضيحة تسجيلات صوتية تطيح برئيس محكمة عليا
"رقاقة بلاستيكية" تحارب السرطان
الشرق الاوسط: تشريع زراعة الحشيشة يفتح فرصاً جديدة للاقتصاد اللبناني
الجمعة في ٢٠ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
12:26 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
ميقاتي: نحن ضد أيّ محاولة لفرض شروط على الرئيس الحريري
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٢٠ تموز ٢٠١٨
أكد الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة "الجمهورية" أنه ضد أيّ محاولة لفرض شروطٍ على الرئيس المكلف
ورأى أن كلّ تأخير في التشكيل يدفع ثمنَه البلد من استقراره واقتصاده
وقال "نحن مع العجَلة ولكنّنا ضد أيّ محاولة لفرض شروطٍ على الرئيس المكلف أو محاولة تثبيت أعراف جديدة في التأليف، فالدستور واضح" وأضاف أن المطلوب، من أجل التوصّل الى حلّ، هو العودة الى "اتفاق الطائف"
وتابع "ليست المرّةَ الأولى التي يستغرق فيها تشكيل الحكومة وقتاً، عِلماً أنّنا لا نزال ضِمن المهلة المقبولة للتأليف، لكن المطلوب هو كسرُ حلقة المراوحة وتسهيل مهمّة الرئيس سعد الحريري"
وأبدى ميقاتي خشيته أن يكون هناك أيضاً سجال ونقاش في شأن البيان الوزاري للحكومة العتيدة. معتبرًا أن من شأن هذا المنحى إدخال لبنان مجدّداً في نزاعات لا طائل له منها أبداً.
وثمِّن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في تسهيل مهمة الرئيس المكلف، معتبرًا أنّ مِن مصلحة جميع الأطراف بما فيها الفريق التابع لرئيس الجمهورية الإسراع في تأليف الحكومة.
المصدر :
الجمهورية
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٢٠ تموز ٢٠١٨
- الاسمر: قانون يهودية اسرائيل نازي بدعم أميركي
»
٢٠ تموز ٢٠١٨
- نقابة أصحاب مكاتب السفر: لن تنال الشائعات من قطاعي
»
٢٠ تموز ٢٠١٨
- نقابة مالكي الشاحنات: للمشاركة في حراك نقابات النقل
»
٢٠ تموز ٢٠١٨
- مصادر "بيت الوسط": الاتصالات لتسهيل ولادة الحكومة
»
١٩ تموز ٢٠١٨
- الحريري في مدريد بزيارة عمل
»
١٩ تموز ٢٠١٨
- الراعي زار المجلس الاقتصادي: يماطلون في تأليف الحكومة
»
١٩ تموز ٢٠١٨
- جريصاتي التقى وفد مجلس كتاب العدل الفرنسي
»
١٩ تموز ٢٠١٨
- هل يدعم شبيب رياضة "كرة القدم"؟
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا