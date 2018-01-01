أكد الرئيس نجيب ميقاتي لصحيفة "الجمهورية" أنه ضد أيّ محاولة لفرض شروطٍ على الرئيس المكلف



ورأى أن كلّ تأخير في التشكيل يدفع ثمنَه البلد من استقراره واقتصاده



وقال "نحن مع العجَلة ولكنّنا ضد أيّ محاولة لفرض شروطٍ على الرئيس المكلف أو محاولة تثبيت أعراف جديدة في التأليف، فالدستور واضح" وأضاف أن المطلوب، من أجل التوصّل الى حلّ، هو العودة الى "اتفاق الطائف"



وتابع "ليست المرّةَ الأولى التي يستغرق فيها تشكيل الحكومة وقتاً، عِلماً أنّنا لا نزال ضِمن المهلة المقبولة للتأليف، لكن المطلوب هو كسرُ حلقة المراوحة وتسهيل مهمّة الرئيس سعد الحريري"



وأبدى ميقاتي خشيته أن يكون هناك أيضاً سجال ونقاش في شأن البيان الوزاري للحكومة العتيدة. معتبرًا أن من شأن هذا المنحى إدخال لبنان مجدّداً في نزاعات لا طائل له منها أبداً.



وثمِّن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في تسهيل مهمة الرئيس المكلف، معتبرًا أنّ مِن مصلحة جميع الأطراف بما فيها الفريق التابع لرئيس الجمهورية الإسراع في تأليف الحكومة.