الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان نقابة أصحاب مكاتب السفر: لن تنال الشائعات من قطاعي السياحة والطيران A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أصدرت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان بيانا دانت فيه "تعرض قطاع الخدمات السياحية الى حملة مغرضة من التشهير المبرمج عبر بعض وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الاساءة الى وكالات سياحية عريقة الخبرة فاعلة وناشطة في حقل اختصاصها وفي تثبيت اسم لبنان على خرائط وبرامج الدورات السياحية الاقليمية والعالمية".



وجاء في بيان النقابة: "تدين النقابة التلفيقات الكاذبة والاشاعات المبتذلة التي تعرضت لها وكالة نخال وشركاه وتحذر مطليقها ممن نترفع عن ذكر أسمائهم وأسماء من وراءهم في الداخل والخارج بأن يتوقفوا عن بث افرازات الغيرة والحسد الكاذبة التي لا غرض لها سوى الاساءة الى بنيان سياحي شامخ يواكب العصر ومقتضياته محذرة كل من تسول له نفسه بالتهجم على قطاعي السفر والطيران أو ترويج ونشر الشائعات الكاذبة عن وكالات السفر والسياحة مؤكدة أنها ستلاحق المفترين بكل الوسائل القانونية والجزائية".



ونوه بيان النقابة "بالمواقف المميزة لمعالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس التي ساهمت في كبح التعديات وفي وضع حد لتفاقم الأضرار"، وأهاب "بكل المرجعيات الأخرى ذات الصلة أن تتصدى لمحاولات الإجهاز على قطاعات السياحة والنقل والخدمات التي تكافح في المحافل المحلية والعربية والاقليمية والدولية لحفظ لبنان على خرائط المنظمات الدولية وفي برامج المطورين ومنظمي تحركات الأفراد والمجموعات السياحية وموزعيها على مختلف القارات والدول". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر