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فضيحة تسجيلات صوتية تطيح برئيس محكمة عليا
 
 
 
 
 
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٢٠ تموز ٢٠١٨
 
اعلنت المحكمة العليا في البيرو ان رئيسها دوبيرلي رودريغيز قدم استقالته بعد بث تسجيلات تسمع فيها اصوات قضاة يساومون بشأن عقوبات لقاء مبالغ مالية.

وكتب رودريغيز في رسالة "نظرا للازمة التي تواجهها المؤسسة القضائية (وهي الاعلى في البلاد)، اقدم استقالتي".

وقدم رئيس المجلس الوطني للقضاء اورلاندو فيلاسكيز ايضا استقالته بعد ثلاثة ايام على توليه مهامه بعد استقالة سلفه. وقال فيلاسكيز وهو سادس عضو يقدم استقالته من المجلس ان "انسحابنا يحفظ كرامتنا".

ويمكن ان يستقيل العضو السابع والاخير في المجلس خلال الساعات المقبلة.

وتجمع آلاف البيروفيين في شوارع عدد من مدن البلاد مساء الخميس وهم يهتفون "ليرحل كل الفاسدين".

ووضع القضاء البيروفي الذي تهزه هذه الفضيحة امس "في حالة طوارىء" لمدة تسعين يوما حسب الجريدة الرسمية.
المصدر : الوكالة الوطنية
 
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