



أعلن مدير الإستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس، انه لا يعلم ماذا حدث خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.





وخلال منتدى "أسبن" الأمني في كولورادو، قال كوتس: "حسناً أنتم على حق، لا أعلم ماذا حدث في ذلك الاجتماع".

