العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
الخارجية الأميركية: لن نسمح بـ"لبننة" سوريا!
السيسي: أمن الجوار جزء من أمننا
الإستخبارات الأميركية: لا نعلم ماذا حدث خلال اجتماع ترامب وبوتين
الذهب لأدنى مستوياته
"قسد" والأسد يتفقان على تقاسم نفط ديرالزور
مطلوب يسلم نفسه الى مخابرات الجيش
مخاطر جدية تهدد منطقة اليورو
أيام تفصل الأرض عن ظاهرة "قمرية" استثنائية
ترامب لن يسمح لموسكو باستجواب مسؤولين أميركيين
الحريري في مدريد بزيارة عمل
الأردن: حكومة الرزاز تنال الثقة
جنبلاط عرض مع لاسن وفالنسيانو الاوضاع
جعجع: لماذا يتنطّح باسيل ويأخذ دور رئيس الجمهورية؟
فرعون : للسياحة الريفية إمكانات هائلة للنمو
مسابقة القرية اللبنانية المفضلة انطلقت بمشاركة 10 قرى.. فرعون: للسياحة الريفية إمكانات هائلة للنمو
الراعي زار المجلس الاقتصادي: يماطلون في تأليف الحكومة ولا تعنيهم معاناة الشعب اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا
قيادة الجيش اعلنت حاجتها إلى تطويع تلامذة ضباط
الرئيس الصيني: الإمارات واحة التنمية في العالم العربي
في لبنان: وجدا في هاتفه الضائع صوراً ومشاهد حميمة... وابتزّاه !
توقيف سوريين في الصويري يهربان اشخاصا من سوريا
جريصاتي التقى وفد مجلس كتاب العدل الفرنسي
جعجع: لا مهلة أمام الحريري ولا يمكن لأحد أن يسحب التكليف منه
هل يدعم شبيب رياضة "كرة القدم"؟
فصيلة بئر حسن توقف مطلوباً بموجب 10 مذكرات عدلية بجرائم مخدرات وسرقة سيارات
حاصباني يرد على "الاخبار": القضاء وضمير اللبنانيين هما الحكم بيننا
قائد الجيش استقبل النائب الحريري
لمواكبة حفلين لجوليا.. تدابير سير في صور
هذه الاجراءات التي طلبها محافظ جبل لبنان من المسابح
خوري: قرار منع استيراد منتجات تركية يحمي الصناعات اللبنانية
تكليف لجنة اختصاصيين إعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بالحشيشة
الجمعة في ٢٠ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:59 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
الإستخبارات الأميركية: لا نعلم ماذا حدث خلال اجتماع ترامب وبوتين
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١٩ تموز ٢٠١٨
أعلن مدير الإستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس، انه لا يعلم ماذا حدث خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.
وخلال منتدى "أسبن" الأمني في كولورادو، قال كوتس: "حسناً أنتم على حق، لا أعلم ماذا حدث في ذلك الاجتماع".
المصدر :
Reuters
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١٩ تموز ٢٠١٨
- الخارجية الأميركية: لن نسمح بـ"لبننة" سوريا!
»
١٩ تموز ٢٠١٨
- ترامب لن يسمح لموسكو باستجواب مسؤولين أميركيين
»
١٩ تموز ٢٠١٨
- هايلي: مجلس حقوق الإنسان "أكبر فشل" يلحق بالأمم المتحدة
»
١٩ تموز ٢٠١٨
- الكنيست الإسرائيلي يمرر قانون "يهودية الدولة"
»
١٨ تموز ٢٠١٨
- دولة تنسحب من ميثاق الأمم المتحدة للهجرة!
»
١٨ تموز ٢٠١٨
- خطط لقطع رأس تيريزا ماي!
»
١٨ تموز ٢٠١٨
- الظاهر والمستتر في «الحرب» الإيرانية - الإسرائيلية
»
١٨ تموز ٢٠١٨
- 3 دول عربية لن يقبل لجوء مواطنيها في ألمانيا
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا