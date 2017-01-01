A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هبط الذهب إلى أدنى مستوياته في عام يوم الخميس، مع صعود الدولار بعد تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أكدت التوقعات لزيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



والذهب، الذي لا يدر عائدا، سريع التأثر بأسعار الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكلفة حيازة المعدن النفيس ويدعم الدولار.



وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.4 في المئة إلى 1222.35 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعدما لامس في وقت سابق 1211.08 دولار وهو أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2017.



وانخفضت العقود الأمريكية للذهب تسليم أغسطس آب 0.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 1224 دولارا للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 في المئة إلى 15.30 دولار للأوقية بعد أن هوت إلى أدنى مستوى لها في عام عند 15.13 دولار.



وتراجع البلاتين 0.9 في المئة إلى 805.90 دولار للأوقية بعد أن هبط في وقت سابق إلى 788 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2008 .



وانخفض البلاديوم 3.8 في المئة إلى 871.90 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2017 عند 859.50 دولار. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر