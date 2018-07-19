A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أطلقت صحيفة "لوريان لوجور"، برعاية وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الأعمال ميشال فرعون، وبالشراكة مع "فرنسبنك"، وبالتعاون مع "واجهة ضبيه البحرية"، و"سوق الطيب"، و"ليف لوف بيروت"، في الواجهة البحرية في "مارينا ضبيه" (ووترفرونت سيتي)، النسخة الثالثة من مسابقة "القرية اللبنانية المفضلة"، التي تشارك فيها 10 قرى، هي: عين داره، بعقلين، بكاسين، برمانا، أنفه، جب جنين، جويا، الكفور، مرجعيون، وقرطبا.



حضر الاحتفال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده، النائبين زياد الحواط والياس حنكش، ممثل النائب سامي الجميل بيار الجلخ، النائب السابق فارس سعيد، الأمين العام ل"حركة التجدد الديمقراطي" أنطوان حداد، رئيس نقابة أصحاب الفنادق رئيس بلدية برمانا بيار الأشقر، رؤساء بلديات: جويا حسن جشي، بكاسين الكولونيل حبيب فارس، والكفور أنطوان أبي صعب، وفاعليات سياسية واقتصادية واجتماعية ورؤساء بلديات من القرى المشاركة.



فرعون

وألقى فرعون كلمة أكد فيها "إيمانه بالسياحة الريفية لما تحتويه من إمكانات هائلة للنمو"، لافتا إلى أن "لكل قرية خصائص تفتخر بها وتخولها اجتذاب السياحة إليها".



وتمنى "أن يحث الاهتمام بهذه الثروات اللبنانيين وحكوماتهم على حماية جوانب كثيرة، وبالتالي، على الحفاظ على هذه الثروات".



القصار

من جهتها، قالت مديرة قسم التسويق والإعلام والإعلان في "فرنسبنك" دانيا القصار: "في ظل عدم مبالاة الدولة بقطاع السياحة، يبدو أن وحدها المبادرات الخاصة، ومنها مبادرة لوريان لوجور - فرنسبنك، التي تحاول تعزيز هذه السياحة الداخلية، من بينها البيئية والثقافية في لبنان".



وسألت: "إلى أي مدى يمكن الاستمرار من دون سياسة وموازنة حقيقيتين؟".



مخول

وكذلك، تحدث رئيس تحرير صحيفة "لوريان لوجور" زياد مخول عن "المقاومة السياحية والبيئية والثقافية".



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