استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، يرافقه عضو الاتحاد فاهرام برصوميان، وسيمون درغام. وجرى خلال اللقاء البحث في السبل الآيلة الى النهوض برياضة كرة القدم. كما تم الاتفاق على إجراءات تنظيم دورة كرة القدم الشاطئية الشهر المقبل.



وأكد المحافظ شبيب "تقديم كل الدعم اللازم إلى الاتحاد اللبناني لكرة القدم لمتابعة مسيرته في تطوير هذه اللعبة الشعبية لتحقيق نتائج أفضل على المستويين المحلي والدولي. وتم الاتفاق على إجراءات تنظيم دورة كرة القدم الشاطئية الشهر المقبل".