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تكليف لجنة اختصاصيين إعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بالحشيشة
 
 
 
 
 
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١٩ تموز ٢٠١٨
 
كلّف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة اختصاصيين بإعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بزراعة القنب الهندي (الحشيشة).
 
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