استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" النائب السابق يحيى شمص الذي قال على الأثر: "عرضت مع دولته الشأن الإنمائي لمنطقة بعلبك الهرمل والخدمات التي يحتاجها أهالي المنطقة، كما أردت أن أطمئن منه على مسار تأليف الحكومة ومدى سرعته، لأن حاجات الناس لم تعد تحتمل الانتظار".

وأضاف: "الرئيس الحريري طويل البال ويحاول أن يؤلف حكومة جامعة لكل الفئات الوطنية في لبنان، ونتمنى له التوفيق".



كما استقبل الرئيس الحريري وفدا من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن رفعت رمضان، وجه له دعوة لحضور احتفال تقليد السيوف لضباط دورة "فجر الجرود"، الذي سيقام في الكلية الحربية لمناسبة عيد الجيش بالأول من آب المقبل.



كذلك التقى الرئيس الحريري رجل الأعمال وديع عبسي.



واستقبل الزميلين سامي كليب وكارولين بعيني، حيث قدم له كليب كتابه تحت عنوان: "الرحالة..هكذا رأيت العالم".

