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المجلس الدستوري يوضح حقيقية المعلومات المتداولة عن الطعون النيابية
 
 
 
 
 
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١٩ تموز ٢٠١٨
 
رد المجلس الدستوري على الأخبار التي يتم تداولها في وسائل الاعلام حول الطعون في الانتابات النيابية.

وأكد رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان في بيان، أن كل المعلومات المتداولة بشأن الطعون النيابية عارية تماما من الصحة ولا أساس لها الا في مخيلة من يروجها.

وقال: 'المجلس الدستوري منكب على دراسة الطعون والردود عليها من المطعون في نيابتهم، وسيباشر التحقيق في جميع الوقائع الواردة فيها والاستماع الى المسؤولين في الشركة التي تولت برمجة الانتخابات وتشغيل البرنامج، والتدقيق في محاضر الفرز ولجان القيد، وعند الضرورة في أوراق الاقتراع”.

أضاف: 'أعمال المجلس الدستوري محاطة بسرية تامة، وهي بعيدة كل البعد عن التدخلات السياسية، لذلك لا فائدة مطلقا من الحملات الإعلامية وبث الأخبار. ومن الضروري عدم الخوض في موضوع الطعون النيابية من وسائل الاعلام حفاظا على صدقيتها”.
 
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