الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد سلامة التقى عون: الأحوال النقدية مستقرة والودائع في المصارف تنمو 5% A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، على المعطيات المالية والاقتصادية في البلاد، في ضوء التقارير المتوافرة لدى مصرف لبنان. وأوضح سلامة بعد الاجتماع ان الاحصاءات تظهر ان نسبة النمو في السنة الحالية مقدرة بـ2% وان الاوضاع النقدية مستقرة، وكل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية صحيحة".

واضاف: "ان الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنويا وفق النمط الحالي. وحيال المتغيرات الحاصلة في الاجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، فإن وضع لبنان مستقر ايضا".



وردا على سؤال عن الوضع العقاري، قال سلامة: "على الصعيد العقاري، صدر تعميم عن مصرف لبنان يجيز للمطورين العقاريين اقفال ديونهم بعقارات من دون ان يصنفوا، ويمكن للمصارف ان تقسط على 20 سنة العقار الذي اخذته".



وعما يشاع عن وضع أحد المصارف، أكد أن "لا صحة لكل ما يشاع، والمصرف المركزي يسهر على اوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموما".



سفيرة الاكوادور لدى قطر

الى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية لقاءات ديبلوماسية وثقافية.

وفي هذا الاطار استقبل سفيرة الاكوادور في قطر ايفون عبد الباقي يرافقها القنصل العام الفخري لجمهورية الاكوادور كرم ضوميط، وتم عرض العلاقات اللبنانية- الاكوادورية بعد قرار فتح سفارة للاكوادور في لبنان وتعيين سفير لبناني مقيم في هذا البلد.



السفيرة اللبنانية في الغابون

كذلك استقبل سفيرة لبنان لدى الغابون ألين يونس وعرض معها الترتيبات المتعلقة بالزيارة الرسمية التي ينوي الرئيس الغابوني علي بونغو اونديمبا القيام بها للبنان خلال الاشهر المقبلة. وتناول البحث ايضا العلاقات اللبنانية-الغابونية ودور الجالية اللبنانية في الغابون.



قنديل

والتقى عون رئيس تحرير جريدة "البناء" النائب السابق ناصر قنديل وأجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة والتطورات السياسية الاخيرة.

وخلال اللقاء قدم قنديل الى الرئيس عون نسخة من كتابه الجديد "حزب الله فلسفة القوة" الذي سيوقعه يوم الاثنين 30 تموز الجاري.



فيليب سالم

وفي قصر بعبدا، البروفسور فيليب سالم الذي قدم الى رئيس الجمهورية كتابه الجديد "الانتصار على السرطان المعرفة وحدها لا تكفي"، ووجه له الدعوة الى الاحتفال التكريمي الذي سيقام له يوم الثلاثاء المقبل في فندق "فينيسيا". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر