الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان باسيل استقبل سفيرة الاكوادور.. وعرض للأوضاع مع الأسمر و"سبعة" A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد.



الاسمر



بعد اللقاء، قال الأسمر: "نقلنا الى الوزير باسيل المعاناة الكبيرة للشعب اللبناني جراء عدم تأليف الحكومة، وطالبنا بالإسراع في التأليف، على ان يعين الشخص المناسب في المكان المناسب، ويتم اختيار الاكفياء لنتمكن من النهوض بالبلد من الحالة الصعبة التي يعيشها. نريد حكومة استعادة الثقة بالمسؤول، وكذلك استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، وهذا ما عبر عنه أيضا الوزير باسيل".



أضاف:"نحن كشعب لبناني وكطبقة عمالية نعاني الأمرين من انقطاع الكهرباء والماء وتراكم النفايات في الشوارع، وعدم وجود خطط للنقل والإسكان، لذلك يفترض ان يكون هناك حكومة استنهاض واعادة الثقة، وخصوصا الثقة بالاقتصاد اللبناني، ما ينعكس ايجابا على واقع العامل اللبناني الذي يتعرض لمشاكل جمة تبدأ بالمنافسة الأجنبية وتنتهي بعدم زيادة الاجور، ما يفترض السرعة في تأليف الحكومة".



حزب سبعة



والتقى باسيل وفدا من الهيئة التنفيذية ل"حزب سبعة" برئاسة الأمين العام للحزب جاد داغر الذي أعلن ان البحث تناول موضوع الإسراع في تشكيل الحكومة وأهمية تنازل الكتل النيابية عن بعض مطالبها، "فالبلد يحتاج الى نظرة براغماتية ويجب ألا نتصادم في أمور قد تكون مهمة للكتل، إلا أنها غير مهمة للبنان".



وأعلن داغر أن البحث تناول أيضا القانون الذي وزعه "حزب سبعة" على جميع النواب "عن استعادة الاموال المنهوبة من بعض السياسيين في حال ثبت ذلك، واستردادها لخزينة الدولة عبر لجنة تحقيق واسعة. وقد أكد الوزير باسيل انه مع هذا القانون، وستعمل كتلة لبنان القوي على إقراره".



الصندوق التعاوني للمخاتير



واطلع باسيل من رئيس وأعضاء الصندوق التعاوني لمخاتير لبنان برئاسة المختار ابراهيم حنا، على برنامج الخدمات التي ستقدم للمخاتير في لبنان لجهة تقديم تأمين تعويض نهاية الخدمة وبدل الاستشفاء، والذي سيبدأ العمل فيه خلال 3 اشهر".



ومن زوار باسيل سفيرة الإكوادور في لبنان ودول عربية عدة، والمقيمة في قطر، اللبنانية الأصل إيفون عبد الباقي. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر