A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارة المجلس الإقتصادي والإجتماعي أنه ينبغي أن تتعاون الحكومة معه بإرسال الطَّلَبات لإبداء الرأي والإستشارة والإستماع إليه في المواضيع ذات الطّابع الإقتصادي والإجتماعي.



وأضاف الراعي أن "الدولة القويّة هي القويّة بإقتصادها وبعملتها المستقرّة، ونمّوها وتنميتها، وبفرص العمل والتقدّم التكنولوجي وتنوّع الإنتاج والقدرة على المنافسة".



ولفت الى أن "تأليف الحكومة من ممثّلي الكتل النيابية فقط لا يعني تكوين سلطة إجرائية، بل تكوين مجلس نيابي مصغّر، الأمر الذي يناقض فصل السلطات".



وطالب الراعي بالسّعي مع القطاع الرّسمي إلى عدم التفريط بالموارد المهمة الموجودة في لبنان وتوظيفها في سبيل تقدّم لبنان وازدهاره.



وذكّر بأن السّبب الأكبر لهذا الجمود هو تفشّي الفساد في الوزارات والإدارات العامّة، وهدر المال العام، وحشر الموظفين من دون حاجة وكفاءة، بغية الاستفادة فقط من مال الدولة.



إلى ذلك، أشار الراعي الى أنّ "اللامركزية الادارية والماليّة اعتُمدت في كثير من الدول من اجل الانماء المتوازن ولا ندري لماذا لا تطبق في لبنان".



ودعا الحكومة، إلى "التشاور مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي ولا بدّ من ادراج الشأن البيئي في نشاطاته".



من جهته، رحّب رئيس المجلس شارل عربيد بالراعي، مشدداً على أنّه "لا بدّ من إعادة بناء الطبقة الوسطى وإصلاح المؤسّسات لحلّ الأزمات الراهنة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر