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الكنيست الإسرائيلي يمرر قانون "يهودية الدولة"
 
 
 
 
 
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١٩ تموز ٢٠١٨
 
أُقر قانون "الدولة القومية" المثير للجدل في ختام جلسة وصفت بالعاصفة، مكرسا ما قال نواب عرب إنه تأسيس لنظام فصل عنصري. وحظي القانون بتأييد 62 نائبا من أصل 120.

وينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

كما ينص على أن تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وتعمل الدولة لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته، وهو يشير إلى أن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، كما يقول إن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.

وفي القانون أيضا أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل بعدما كانت اللغتان العربية والعبرية شبه رسميتين وتستخدمان في الوثائق الرسمية.
المصدر : الحدث
 
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