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الخميس في ١٩ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:55 م
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لبنان
بري كلف لجنة بإقتراح قانون لزراعة الحشيشة
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١٩ تموز ٢٠١٨
كلف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة اختصاصيين إعداد صيغة لاقتراح القانون المتعلق بزراعة القنب الهندي (الحشيشة).
المصدر :
وطنية
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