A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي "قد يستغرق بعض الوقت"، مؤكدا أن "العقوبات ستستمر في الوقت الراهن حتى في الوقت، الذي اقترح فيه مبعوث روسيا إلى بيونغ يانغ إجراء مباحثات لتخفيفها".



وفي كلمة خلال اجتماع حكومي بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال بومبيو، الذي أجرى محادثات غير حاسمة في كوريا الشمالية هذا الشهر، إن "تقدما تحقق بخصوص بعض القضايا".



أضاف: "أمامنا الكثير من العمل، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى هدفنا لكن كل هذا سيحدث على خلفية استمرار تطبيق العقوبات القائمة بالفعل".



وذكر أن كوريا الشمالية أكدت مجددا التزامها بالتخلي عن أسلحتها النووية وأن تقدما تحقق فيما يتعلق بترتيب تسليم رفات جنود أميركيين قتلوا خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.



وقال: "أعتقد أنه خلال الأسبوعين المقبلين سنشهد عودة أول الرفات، ذلك هو الالتزام"، مضيفا أن "القضية تمثل أهمية قصوى للأسر المعنية".



ورغم أن الولايات المتحدة شددت على ضرورة إبقاء العقوبات على كوريا الشمالية فقد نقلت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، عن مبعوث روسيا لدى كوريا الشمالية قوله إن "من المنطقي إثارة السؤال عن تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية مع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".

وقال المبعوث ألكسندر ماتسيغورا: "التغير الإيجابي في شبه الجزيرة الكورية واضح الآن". المصدر : skynews لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر