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ترامب: أحمل بوتين مسؤولية محاولة بلاده التدخل في الانتخابات الرئاسية
 
 
 
 
 
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١٩ تموز ٢٠١٨
 
حمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية ما سماها "محاولة روسيا التدخل في الانتخابات الأميركية الرئاسية سنة 2016".

جاء ذلك في حوار أجراه الرئيس الأميركي مع قناة "سي بي إس" المحلية الأربعاء، قال فيه "أحمل بوتين شخصيا محاولة التدخل في الانتخابات لأنه هو قائد روسيا".

وأضاف "بما أنه (بوتين) مسؤول عن البلاد تماما مثلما اعتبر نفسي مسؤولا عن الأشياء التي تحدث في هذا البلد، فبالتأكيد، كقائد للبلد، يجب أن يتحمل المسؤولية"، على حد تعبيره.

وتحدث ترامب عن جانب من المباحثات التي أجراها مع بوتين خلال القمة في العاصمة الفنلندية هلسنكي الاثنين الماضي.

وكشف ترامب أنه عندما سأل بوتين عن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية، قال له الزعيم الروسي "نحن في الحقيقة لا نستطيع التدخل، ولا يمكننا القيام بذلك".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "التدخل في الانتخابات الأمريكية لن يحدث
 
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