اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أن "الاوضاع النقدية مستقرة وكل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية دقيقة والودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة ٥ في المئة سنويا وفق النمط المالي."



وأوضح أن "مصرف لبنان اجاز للمطورين العقاريين اقفال ديونهم بعقارات من دون ان يصنفوا ويمكن للمصارف ان تقسط على ٢٠ سنة العقار الذي اخذته."



وشدد على أن "لا صحة اطلاقا لما يُشاع عن وضع احد المصارف والمصرف المركزي يسهر على اوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموماً."