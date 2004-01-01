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الارجنتين تحاصر 'مجموعة بركات” التابعة لـ”حزب الله”
 
 
 
 
 
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١٩ تموز ٢٠١٨
 
جمّدت وحدة المعلومات المالية، وهي هيئة أرجنتينية مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، أصول 'مجموعة بركات” وهي "منظمة إجرامية" تابعة لـ”حزب الله” يترأسها أسعد أحمد بركات.

وأمرت السلطات بتجميد جميع أموال وأصول هذه الشبكة وفقا لقوانين محاربة الإرهاب الأرجنتينية.

وكانت الأرجنتين قد فتحت تحقيقا منذ أعوام في هذه الشبكة، التي تنشط في المثلث الحدودي المشترك بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

وأعلنت وحدة المعلومات المالية الأرجنتينية أن 14 شخصا ضمن هذه الشبكة كانوا يعبرون الحدود من البرازيل من دون الإفصاح عما يحملونه من أموال، ويقومون بتصريف ما يزيد عن 10 ملايين دولار في أحد الكازينوهات كوسيلة لتمويل 'حزب الله”.

وأفاد بيان أصدرته الوحدة، أن مجموعة بركات أو عشيرة بركات كما تعرف أيضا، متورطة إضافة إلى تمويل الإرهاب في جرائم تهريب وتزوير الأموال والوثائق وتجارة المخدرات والابتزاز وتجارة السلاح وتبييض الأموال.

يذكر أن رئيس مجموعة بركات، أسعد أحمد بركات، مصنف ضمن لائحة الإرهاب الأميركية منذ عام 2004.
المصدر : العربية.نت
 
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