الخميس في ١٩ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:24 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الجيش الأمريكي: إصابة 22 شخصا في سقوط خيمة بقاعدة عسكرية في كاليفورنيا
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٩ تموز ٢٠١٨
 
قالت قاعدة للجيش الأمريكي في كاليفورنيا إن عددا من الجنود أصيبوا عندما تسببت طائرة هليكوبتر في سقوط خيمة أثناء تدريب سنوي.

وأضافت القاعدة في تدوينات على تويتر وفيسبوك أن نحو 22 شخصا أصيبوا بعدما تسبب الهواء المندفع من مروحة طائرة هليكوبتر من طراز يو.إتش-60 بلاك هوك لدى هبوطها في انهيار الخيمة حوالي الساعة 9:30 مساء أمس الأربعاء بقاعدة فورت هانتر ليجيت بمقاطعة مونتيري على بعد 400 كيلومتر تقريبا إلى الشمال الغربي من لوس انجليس.

وأوضحت القاعدة أن أربعة من المصابين نقلوا إلى مستشفيات لكن أغلب الإصابات طفيفة وتم علاجها في الموقع.

ولم يتضح بعد كم مصابا من الجنود إذ قالت القاعدة إن 'عددا” منهم أصيب. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وقالت القاعدة إن الحادث وقع أثناء تدريب سنوي لجنود بجيش الاحتياط والحرس الوطني.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٩ تموز ٢٠١٨ - بومبيو لكوريا الشمالية: نريد مزيداً من الوقت »
١٩ تموز ٢٠١٨ - ترامب: أحمل بوتين مسؤولية محاولة بلاده التدخل في »
١٩ تموز ٢٠١٨ - هيلي: مجلس حقوق الانسان أكبر فشل للامم المتحدة »
١٩ تموز ٢٠١٨ - ترامب: أتفق في الرأي مع مدير المخابرات الوطنية بخصوص »
١٩ تموز ٢٠١٨ - ترامب يطلب من اردوغان الإفراج عن القس الأميركي »
١٨ تموز ٢٠١٨ - عضوان في الكونغرس يطالبان بالاستماع لمترجم ترامب خلال »
١٨ تموز ٢٠١٨ - فايننشال تايمز:آداء ترامب في هلسنكي مخجل وتصريحاته »
١٨ تموز ٢٠١٨ - ترامب: لا حدود زمنية لنزع السلاح النووي الكوري »