قالت قاعدة للجيش الأمريكي في كاليفورنيا إن عددا من الجنود أصيبوا عندما تسببت طائرة هليكوبتر في سقوط خيمة أثناء تدريب سنوي.



وأضافت القاعدة في تدوينات على تويتر وفيسبوك أن نحو 22 شخصا أصيبوا بعدما تسبب الهواء المندفع من مروحة طائرة هليكوبتر من طراز يو.إتش-60 بلاك هوك لدى هبوطها في انهيار الخيمة حوالي الساعة 9:30 مساء أمس الأربعاء بقاعدة فورت هانتر ليجيت بمقاطعة مونتيري على بعد 400 كيلومتر تقريبا إلى الشمال الغربي من لوس انجليس.



وأوضحت القاعدة أن أربعة من المصابين نقلوا إلى مستشفيات لكن أغلب الإصابات طفيفة وتم علاجها في الموقع.



ولم يتضح بعد كم مصابا من الجنود إذ قالت القاعدة إن 'عددا” منهم أصيب. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.



وقالت القاعدة إن الحادث وقع أثناء تدريب سنوي لجنود بجيش الاحتياط والحرس الوطني.