اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هيلي أن مجلس حقوق الانسان "أكبر فشل" للمنظمة الاممية، وذلك في معرض دفاعها عن انسحاب بلادها من الهيئة.



وصرحت هيلي امام مؤسسة "هريتدج فاونديشن" في واشنطن ان المجلس ومقره جنيف "يؤمن تغطية ولا يوجه ادانات للانظمة الاقل انسانية في العالم".



وتابعت هيلي "بالقياس الى أي حد تراجع عن تحقيق اهدافه فان مجلس حقوق الانسان أكبر فشل للامم المتحدة".