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ترامب: أتفق في الرأي مع مدير المخابرات الوطنية بخصوص التدخل الروسي
 
 
 
 
 
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١٩ تموز ٢٠١٨
 
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية إنه يتفق في الرأي مع مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس بأن روسيا مازالت تمثل تهديدا للانتخابات الأمريكية.

وأضاف ترامب لقناة (سي.بي.إس نيوز) 'إنه خبير وهذا هو ما يفعله. يبلي بلاء حسنا للغاية وأثق كثيرا في دان كوتس وإذا كان يقول ذلك فأنا أقبل به”.

وسعى البيت الأبيض سعيا حثيثا أمس الأربعاء لاحتواء غضب أثارته قمة ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي إذ نفى أن يكون ترامب قد قصد في معرض حديثه مع صحفيين قول إن موسكو لم تعد تستهدف الولايات المتحدة.
 
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