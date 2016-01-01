طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان العمل من أجل الافراج عن القس الأميركي أندرو برانسون المعتقل في تركيا منذ تشرين الاول 2016 بتهمة القيام بانشطة "ارهابية".



وكتب ترامب على تويتر "من العار تماماً ألا تُفرج تركيا عن قس أميركي محترم هو أندرو برانسون. لقد تم اعتقاله فترة طويلة". واضاف أنه على "اردوغان أن يفعل شيئا لتحرير هذا الزوج والأب المسيحي الرائع".



و كانت محكمة تركية أمرت الأربعاء بتمديد احتجاز القس رغم ضغوط السلطات الأميركية للافراج عنه.