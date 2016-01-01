العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
محفوض يقترح حلاً لأزمة السير الخانقة
هذا ما قاله بري لمدير عام قوى الأمن..
الكنيست الاسرائيلي يتبنى مشروع قانون "الدولة القومية"
نائب وزير إيراني: إيران ستقوم بتصنيع وتحديث ما يصل إلى 800 دبابة
ترامب يطلب من اردوغان الإفراج عن القس الأميركي الموقوف في تركيا
فتفت.. عراقيل التأليف واضحة
الحواط: القوات ترفض منطق وضعِ الفيتوات
مبعوث بوتين في طهران لتنفيذ “تفاهمات هلسنكي”
رفع حال الطوارئ في تركيا بعد سنتين من محاولة الانقلاب
انتهاء إجلاء سكان كفريا والفوعة
انفجارات تهز حيا تجاريا بكركوك.. وسقوط 13 جريحاً
أين تكمن “المشكلة الأساس” في نظر بري؟
العثور على كنز غارق من 113 سنة... بقيمة 130 مليار دولار!
عالم "قمّة هلسنكي" لا يستقرّ على مشهد معيّن سوى أيّام
ترامب يرهن تطوير الشراكة مع لندن بانجاز «بريكزيت»
«صفقة القرن» الحقيقية هي المبادرة العربية للسلام
واشنطن – هوليوود!
"شعبة المعلومات" تضرب أخطر وكر في بريتال يستخدم كمضافة لترويج المخدرات
واشنطن ترفض منح تأشيرات لوفد فلسطيني
"عملية الثقب".. الحوثيون تحت الحصار في باقم
التأليف يسير بخطىً ثابتة بعيداً من محاولات الاصطياد في مستنقع التجاذبات
الحريري: علاقتي بـ "عون" فوق كل المزايدات
الجمهورية: فشلُ التأليف يُنذر بتصعيد سياسي.. و"القوات" تُغازل برّي والجيش
النهار: لبنان يدخل مجدداً عصر الحشيشة
المستقبل: "متأكد من حتمية الوصول إلى صيغة توافقية.. والدستور هو الحد الفاصل في مقاربة الصلاحيات" الحريري لـ"المستقبل": علاقتي بعون فوق كل المزايدات
الانوار: بري يهدد باجراءات نيابية بعد اسبوع اذا استمرت الازمة الوزارية
اللواء: "التأليف" يسافر.. وتَقَاذُف عُقد وحرائق في الشارع! برّي يُبلِغ واشنطن: زراعة الحشيشة لأسباب طبيّة.. ومحاولة لإسقاط نيابة ديما جمالي
الحياة: بري يؤكد أن لا خرق في الملف الحكومي: جلسة تشاورية خلال أسبوع إذا لم يطرأ جديد
الشرق الأوسط: مشاورات الحكومة تراوح مكانها… وبري يلوّح بجلسة عامة للبرلمان دريان يدعو إلى تسهيل التأليف… و"العمالي" يحذّر من التداعيات الاقتصادية
الجسر استقبل وفدا من فتح: للمحافظة على الانروا
الخميس في ١٩ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:36 ص
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
ترامب يطلب من اردوغان الإفراج عن القس الأميركي الموقوف في تركيا
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١٩ تموز ٢٠١٨
طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان العمل من أجل الافراج عن القس الأميركي أندرو برانسون المعتقل في تركيا منذ تشرين الاول 2016 بتهمة القيام بانشطة "ارهابية".
وكتب ترامب على تويتر "من العار تماماً ألا تُفرج تركيا عن قس أميركي محترم هو أندرو برانسون. لقد تم اعتقاله فترة طويلة". واضاف أنه على "اردوغان أن يفعل شيئا لتحرير هذا الزوج والأب المسيحي الرائع".
و كانت محكمة تركية أمرت الأربعاء بتمديد احتجاز القس رغم ضغوط السلطات الأميركية للافراج عنه.
المصدر :
AFP
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١٨ تموز ٢٠١٨
- عضوان في الكونغرس يطالبان بالاستماع لمترجم ترامب خلال
»
١٨ تموز ٢٠١٨
- فايننشال تايمز:آداء ترامب في هلسنكي مخجل وتصريحاته
»
١٨ تموز ٢٠١٨
- ترامب: لا حدود زمنية لنزع السلاح النووي الكوري
»
١٨ تموز ٢٠١٨
- طريقة ترامب مع بوتن "تفجر" الجدل
»
١٧ تموز ٢٠١٨
- كيري: ترامب استسلم لتضليل بوتين
»
١٧ تموز ٢٠١٨
- بعد قمته مع بوتين.. ترامب يجتمع بأعضاء الكونغرس اليوم
»
١٧ تموز ٢٠١٨
- ترامب: إيران تشهد أعمال شغب وواشنطن تدعم المتظاهرين
»
١٦ تموز ٢٠١٨
- بومبيو: كوريا الشمالية تستخدم منشأة سرية لتخصيب
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا